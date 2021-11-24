Müzikte Taze Kan Murat Kalacı

Genç ismin daha büyük bir hayali vardı. Kendi şarkısını çıkarmak isteyen Murat Kalacı, genç yaşında Murobraym sahne adı ile beraber "Dindon" adında bir single yaptı. Seveni, hayranı çok olan sanatçının single parçası çok beğeni topladı. Daha sonra bu başarısının üstüne yenisini ekleyerek "Ankara" isimli, klipli bir şarkısını piyasada yayınladı. Böylece genç ismin ünü arttı ve şarkıları daha fazla insana ulaşarak sektörde yer edindi. Gelişmeyi sevdiği ve yenilikçi bir yapısı olduğu için sürekli yoğun çalışmalar sürdürerek yeni şarkıların sinyalini de sevenlerine vermektedir.

Murat Kalacı aynı zamanda sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullandığı için ona rastalamak mümkündür. 100 bin takipçiye sahip olan genç sanatçı hayranları tarafından sıkı takiptedir. Kalacı müzik hakkında fikirlerinin dile getirdi ve şöyle konuştu;

"Müzik çok katmanlı bir sanat olduğu için temel amaç gelecek nesillere aktarımdır. Bu aslında doğanın özünde var olduğu için, doğayı gözlemleyerek çözümlenecek bir düşüncedir. Şarkı yaparak insanlara ulaşabilmek, onlara dokunabilmek benim için çok değerli. İstiyorum ki herkese hitap etsin şarkılarım ve herkes kendinden bir parça bulsun. Önyargısız bir şekilde şarkılarımın dinlenmesi ve gelecek nesile aktarılması benim en temel gayem."