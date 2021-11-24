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24 Kasım 2021 Çarşamba 14:13:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 14:13:00

Müzikte Taze Kan Murat Kalacı

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Murat Kalacı erken yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan profesyonel bir şekilde müzik yapan bir isimdir. Şanlıurfa-Siverek doğumlu olup daha sonra ailesi eşliğinde İstanbul'a yerleşen sanatçı, İstanbul'da çeşitli müzik faaliyetlerinde bulunmuştur. Hem müzikle ilgilenip hem de eğitim hayatını sürdüren Kalacı, lise yıllarında içindeki ticaret isteğini fark etti ve iş hayatına atıldı. Kapalıçarşı'da aksesuar ve giyim üzerine satış yapmaya başladı.

Genç ismin daha büyük bir hayali vardı. Kendi şarkısını çıkarmak isteyen Murat Kalacı, genç yaşında Murobraym sahne adı ile beraber "Dindon" adında bir single yaptı. Seveni, hayranı çok olan sanatçının single parçası çok beğeni topladı. Daha sonra bu başarısının üstüne yenisini ekleyerek "Ankara" isimli, klipli bir şarkısını piyasada yayınladı. Böylece genç ismin ünü arttı ve şarkıları daha fazla insana ulaşarak sektörde yer edindi. Gelişmeyi sevdiği ve yenilikçi bir yapısı olduğu için sürekli yoğun çalışmalar sürdürerek yeni şarkıların sinyalini de sevenlerine vermektedir.

Murat Kalacı aynı zamanda sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullandığı için ona rastalamak mümkündür. 100 bin takipçiye sahip olan genç sanatçı hayranları tarafından sıkı takiptedir. Kalacı müzik hakkında fikirlerinin dile getirdi ve şöyle konuştu;

"Müzik çok katmanlı bir sanat olduğu için temel amaç gelecek nesillere aktarımdır. Bu aslında doğanın özünde var olduğu için, doğayı gözlemleyerek çözümlenecek bir düşüncedir. Şarkı yaparak insanlara ulaşabilmek, onlara dokunabilmek benim için çok değerli. İstiyorum ki herkese hitap etsin şarkılarım ve herkes kendinden bir parça bulsun. Önyargısız bir şekilde şarkılarımın dinlenmesi ve gelecek nesile aktarılması benim en temel gayem."

Etiketler : Murat Kalacı sosyal medya müzik Murobraym
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