Müzikle hayatları değişti

Müzik öğretmeni Ömer Doğan (30), 2 yıl önce Aksaray'a merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kutlu Köyü'nde göreve atandı. Doğan, öğrencilerin müzik dersine ilgisini artırmak için kendisi ve müzik öğretmeni olan eşine ait bağlama, org ve gitarı da okula getirdi.



Zamanla öğrenciler enstrümanları çalmaya başlayınca, müzik dersine ilgi arttı. Doğan, öğrencilerle 'Uzun ince bir yoldayım' şarkısına klip çekip, sosyal medyada yayınladı. Klipleri büyük ilgi gören öğrencilerin şimdi tek hedefi konservatuvarı kazanmak.