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04 Nisan 2022 Pazartesi 15:11:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 15:18:00

Müze çıkışı saç bakımı sürprizi

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Bursa Gemlik Ahilik Müzesi'nde 100 yıl öncesinin Bursa'sında çarşıda dükkanlar nasıl hizmet veriyorsa aynı şekilde dizayn edildi. Müzeyi ziyaret eden öğrencileri bir de sürpriz bekliyor.

Bursa Gemlik Ahilik Müzesi'nde 100 yıl öncesinin Bursa'sında çarşıda dükkanlar nasıl hizmet veriyorsa aynı şekilde dizayn edildi. Müzeyi ziyaret eden öğrencileri bir de sürpriz bekliyor. Müze çıkışında, saç bakımları Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kadın Kuaförlüğü Dalı öğrencileri tarafından ücretsiz şekilde yapılıyor.

Müzeyi ücretsiz gezen öğrencilerin saçlarının bakımları da ücretsiz yapılarak mutlu şekilde müzeden ayrılmaları sağlanıyor. Müzeyi ziyaret eden öğrencilerin mutluluğu her halinden belli oluyor.

Müzeyi çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler, "Burada geçmişte nasıl esnaflık yapılır onu öğrendik. Çeşitli oyunlar oynadık, çok eğlendik. Ayrıca burada bizim saç bakımlarımız da yapıldı. Burayı görmeyi tüm öğrencilere tavsiye ediyoruz" dediler.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu, "Burası Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi'nin öğretmen ve öğrencileri tarafından kurulan Gemlik Ahi Ocağı. Burada eski meslekleri tanıtıyoruz. Ardından ahilik kültürünü anlatıyoruz. Güzellik bölümü öğrencilerimiz ise müzemizi ziyarete gelen öğrencilerin saçlarını yapıyorlar. Öğrenciler buradan çok mutlu şekilde ayrılıyorlar" şeklinde konuştu.

Etiketler : Müze çıkışı saç bakımı sürprizi Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Cengiz Korucu
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