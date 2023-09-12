Mutluluk dağıtan bakkal amca

Adana Kozan'da 3 yıl önce bayram öncesi çocukları sevindirmek için ilçede sokak sokak gezerek gördüğü çocuklara harçlıklar verip sevinçlerini paylaşan esnaf, sosyal medyadan da büyük destek görünce mahalle mahalle gezerek çocukları okul açıldığında da sevindirmeye başladı.



Gönüllü vatandaşlar ve esnaflarla okulların açılmasıyla Mahmutlu Mahallesindeki oyun parkında çocukların bakkal amcası, gönüllü vatandaş ve esnaflar uçan balonları çocuklara hediye ederken sucuk ekmek ikramında bulunup palyaçolar ve müzik eşliğinde çocukların yüzünü güldürdü.