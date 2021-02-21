Mutluluk bulaşıcıdır
8 yıl önce iki bacağını kaybeden sokak müzisyeni Tuncay Çalgıcılar mutluluğu kemanına daha sıkı sarılmakta buldu. Bodrum sokaklarında müzik yaparak insanları keyiflendiren Çalgıcılar, yaşama azmiyle örnek oluyor.
KEMANI BABASINDAN ÖĞRENDİ
İzmir'de yaşamını sürdüren beş çocuk babası 55 yaşındaki Tuncay Çalgıcılar, 9 yaşında babasından öğrendiği kemanla farklı şehirlerde müzisyenlik yaptı. 8 yıl önce çeşitli rahatsızlıklarından dolayı bacakları diz altından kesilen Çalgıcılar, yaşadığı zorlu süreci ailesinin desteğiyle atlattı.
BELEDİYE OTELE YERLEŞTİRDİ
Çalgıcılar, her yıl geldiği Bodrum'da da vatandaşların ve turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde kemanı eşliğinde söylediği şarkılarla dinleyenleri eğlendiriyor. İhtiyaç sahiplerinin kaldığı otele belediyenin desteğiyle yerleşen müzisyen, her gün tekerlekli sandalyesiyle sokak sokak geziyor.
Kazandığını ailesine yolluyor
Kazandığı parayı İzmir'de yaşayan ailesine gönderen Tuncay Çalgıcılar, kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Çalgıcılar, "İnsan öleceğini biliyor ama iki ayağını kaybedebileceği aklının ucuna bile gelmiyor. Bu halime de şükrediyorum" diyor.