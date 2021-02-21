Mutluluk bulaşıcıdır

KEMANI BABASINDAN ÖĞRENDİ



İzmir'de yaşamını sürdüren beş çocuk babası 55 yaşındaki Tuncay Çalgıcılar, 9 yaşında babasından öğrendiği kemanla farklı şehirlerde müzisyenlik yaptı. 8 yıl önce çeşitli rahatsızlıklarından dolayı bacakları diz altından kesilen Çalgıcılar, yaşadığı zorlu süreci ailesinin desteğiyle atlattı.

BELEDİYE OTELE YERLEŞTİRDİ

Çalgıcılar, her yıl geldiği Bodrum'da da vatandaşların ve turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde kemanı eşliğinde söylediği şarkılarla dinleyenleri eğlendiriyor. İhtiyaç sahiplerinin kaldığı otele belediyenin desteğiyle yerleşen müzisyen, her gün tekerlekli sandalyesiyle sokak sokak geziyor.

Kazandığını ailesine yolluyor

Kazandığı parayı İzmir'de yaşayan ailesine gönderen Tuncay Çalgıcılar, kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Çalgıcılar, "İnsan öleceğini biliyor ama iki ayağını kaybedebileceği aklının ucuna bile gelmiyor. Bu halime de şükrediyorum" diyor.