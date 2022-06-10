Mutluluğu Toprak'la gördüler

OKUL YOLUNDA BULDULAR



Şanlıurfa'da Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu Müdürü Vahdettin Dilek, öğrencilerin sosyalleşmesi için yolda bulduğu iki yaşındaki köpeği sahiplendi. Okula getirilen köpeğe öğrenciler "Toprak" adını verdi. Okul bahçesinde "Toprak" için bir bölüm oluşturuldu. Teneffüslerde "Toprak" ile vakit geçiren ve ders saatleri dışında öğretmenlerinin gözetiminde köpeğin beslenmesini, bakımını yapan çocuklar, köpek korkularını yendi.

Öğrenciler, ders sonrası tüm zamanlarını Toprak'la geçiriyor.

KİTAPTAN DEĞİL YAŞAYARAK



Öğrencilerin okul çevresinde dolaşan köpeklere ilgi gösterdiklerini fark edince 'Toprak'ı sahiplenmeye karar verdiğini anlatan Dilek, "Hayvan sevgisini maalesef hep kitaplardan öğrenmeye çalışıyoruz. Bizler bunu kırmaya çalıştık. Bizler hayvan sevgisini dokunarak, ilgilenerek yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz. Toprak çocukların sosyalleşmesine de yardımcı oluyor, öğretmenlerin de can dostu haline geldi. Toprak okulumuza çok güzel şeyler kattı. Onun sayesinde okulumuz renklendi."