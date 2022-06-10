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10 Haziran 2022 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 07:39:00

Mutluluğu Toprak'la gördüler

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Görme engelli öğrenciler okul müdürünün sahiplendiği köpeğe ‘Toprak' adını verdi. Bir can dostun sorumluluğunu almanın keyfini yaşayan çocuklar, hem köpek korkularını yendi, hem de okula daha neşeli gelir oldular.

OKUL YOLUNDA BULDULAR

Şanlıurfa'da Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu Müdürü Vahdettin Dilek, öğrencilerin sosyalleşmesi için yolda bulduğu iki yaşındaki köpeği sahiplendi. Okula getirilen köpeğe öğrenciler "Toprak" adını verdi. Okul bahçesinde "Toprak" için bir bölüm oluşturuldu. Teneffüslerde "Toprak" ile vakit geçiren ve ders saatleri dışında öğretmenlerinin gözetiminde köpeğin beslenmesini, bakımını yapan çocuklar, köpek korkularını yendi.

Öğrenciler, ders sonrası tüm zamanlarını Toprak'la geçiriyor.

KİTAPTAN DEĞİL YAŞAYARAK

Öğrencilerin okul çevresinde dolaşan köpeklere ilgi gösterdiklerini fark edince 'Toprak'ı sahiplenmeye karar verdiğini anlatan Dilek, "Hayvan sevgisini maalesef hep kitaplardan öğrenmeye çalışıyoruz. Bizler bunu kırmaya çalıştık. Bizler hayvan sevgisini dokunarak, ilgilenerek yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz. Toprak çocukların sosyalleşmesine de yardımcı oluyor, öğretmenlerin de can dostu haline geldi. Toprak okulumuza çok güzel şeyler kattı. Onun sayesinde okulumuz renklendi."

Etiketler : görme engelli can dost öğrenci
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