Mustafa Amca'dan 'hayat dersi'

1959 YILINDA KAZANMIŞTI

Ankara'da yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Yavuz Yalçınkaya, 1959'da hukuk fakültesine kaydoldu. Yalçınkaya, 1960 ihtilali sonrası lise mezunlarına yedek subay öğretmenlik hakkı tanınması üzerine okulunu yarıda bırakarak, askere gitti. Askerliğini öğretmenlik yaparak tamamlayan Yalçınkaya, hukuk fakültesine devam etmeyerek, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne kayıt yaptırdı.

İKİ KEZ AFTAN YARARLANDI

Çeşitli kamu kurumlarında görev yapan Yalçınkaya, emekli olduktan sonra müziğe başladı. Yalçınkaya, 1997'de aftan yararlanarak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tekrar kaydoldu ama müzik sevdası yüzünden okulu tekrar bıraktı. Aftan 2018 yılında yararlanarak hukuk fakültesine kayıt yaptıran Yalçınkaya, devam zorunluluğu olmamasına rağmen hiçbir dersi kaçırmayarak mezuniyete hak kazandı.