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02 Ekim 2021 Cumartesi 23:45:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 23:45:00

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

Kaynak: AA

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Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının ülke geneli ve sınır dışında devam ettiği belirtildi.

Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketleri ve propagandaya dönüşebileceği aktarılan açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Yasa dışı örgütler ve uzantılarınca çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 2 Ekim saat 00.01'den 17 Ekim saat 00.01'e kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Etiketler : Valilik Muş Valiliği gösteri yürüyüşleri
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