03 Eylül 2020 Perşembe 07:59:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 08:45:00
Muş'ta 3,7 büyüklüğünde
Muş'un Korkut ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Muş'ta merkez üssü Korkut ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 01.08'deki deprem AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu.
İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.
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