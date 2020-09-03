Muş'ta merkez üssü Korkut ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 01.08'deki deprem AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.