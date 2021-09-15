Müslüman arkadaşlarından etkilendi, İslamiyet'i seçti

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15 Eylül 2021 Çarşamba 12:51:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 12:51:00

Müslüman arkadaşlarından etkilenen Alman İslamiyet'i seçti

Kaynak: AA

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Almanya vatandaşı 38 yaşındaki Dennis Patrick, İslamiyet'i seçerek "Deniz" adını aldı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftü Vekili Mehmet İzci başkanlığında Müftülükte ihtida töreni gerçekleştirildi.

İzci'nin İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından kelimeişehadet getiren Patrick, Müslüman oldu.

"Deniz" ismini alan Patrick, "Almanya'da çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan etkilenerek Müslüman olmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

İzci, Deniz Patrick'e ihtida belgesi, Almanca Kur'an-ı Kerim meali ve İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.

Etiketler : islamiyet alman müslüman yaşam haberleri
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