Mükemmel zirve çöplüğe döndü

ETRAFINDA PİKNİK YAPIYORLAR

Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Bitlis Tatvan'daki Nemrut Krater Gölü çevresi biriken çöplerle kötü görüntü oluşturuyor.

Gerek pikniğe gelen ziyaretçilerin çöplerini bırakabilecekleri alanların sınırlı olması ve gerekse kalderadaki temizliğin yetersiz olması doğa harikası kalderanın çöp yığınına dönmesine neden oluyor.

ÇÖP KUTULARI BİLE ÇALINMIŞ

13 kilometrekarelik alanı olmasına rağmen sadece 2 adet çöp konteynerinin bulunduğu alanda, ziyaretçiler çöp atacak yer bulmakta zorluk çekiyor. Çöp toplama alanlarına bırakılan çöp kutularının da çalınmasıyla birlikte kalderaya gelen piknikçiler ve ziyaretçiler çöpleri gelişi güzel bırakmak durumunda kalıyor. Gece saatlerinde gelen yırtıcı hayvanlar ise çöpleri dağıtmasıyla çevre kirliliği her geçen gün artıyor.