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09 Aralık 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 19:30:00

Muhtarınız cebinizde

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İstanbul Kadıköy'e bağlı Sahrayıcedit Mahallesi'nin çift yüksek lisans diplomalı muhtarı Seval Özkan 'Muhtarınız Cebinizde' adlı bir mobil uygulamayı uygulamaya soktu.

İstanbul Kadıköy'e bağlı Sahrayıcedit Mahallesi'nin çift yüksek lisans diplomalı muhtarı Seval Özkan 'Muhtarınız Cebinizde' adlı bir mobil uygulamayı uygulamaya soktu. Bu sayede mahalleli tüm işlemlerini mobil uygulama üzerinden muhtarlığa uğramadan halledebiliyor.

Etiketler : Muhtarınız cebinizde İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Seval Özkan
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