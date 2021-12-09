İstanbul Kadıköy'e bağlı Sahrayıcedit Mahallesi'nin çift yüksek lisans diplomalı muhtarı Seval Özkan 'Muhtarınız Cebinizde' adlı bir mobil uygulamayı uygulamaya soktu. Bu sayede mahalleli tüm işlemlerini mobil uygulama üzerinden muhtarlığa uğramadan halledebiliyor.

