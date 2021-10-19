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19 Ekim 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 17:30:00

Muhtar oğlunun işlerini devraldı

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Zonguldak Kilimli'ye bağlı 750 haneli Türkali Köyü muhtarı Bahattin Durgut (42) nisan ayında talasemi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Zonguldak Kilimli'ye bağlı 750 haneli Türkali Köyü muhtarı Bahattin Durgut (42) nisan ayında talasemi nedeniyle yaşamını yitirdi. Babası Mehmet Durgut, oğlunun köyün su ve kanalizasyon gibi sorunlarına çözüm bulmak, çevreyi güzelleştirmek için yaptığı çalışmaları tamamlamak için 6 Haziran'da yapılan ara seçimlere katıldı. Seçimi ilk sırada tamamlayarak oğlunun yerine göreve gelen Durgut, evladından kalan işleri de tamamlayarak köyüne en güzel şekilde hizmet etmek istiyor.

Mehmet Durgut, oğlunu kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu anlattı. Oğlunun köyde sevilen biri olduğunu dile getiren Durgut, "Oğlum diye övmüyorum ama gerçekten iyi bir evlattı. Çok meraklı bir insandı, halkla ilişkileri çok güzeldi." dedi.

Durgut, oğlunun köyün birçok sorunu için azimle çalıştığını aktararak, "Köyümüzün su sorunu vardı. Allah'a şükür o sorunu karlı havalarda çalışarak, kanallara inerek o işleri yaptı ama ömrü yetmedi. Betonlarını, asfaltlarını da ben tamamladım." diye konuştu.

Muhtarlığın zor bir görev olduğunu vurgulayan Durgut, "Köy sakinleri, 'Bu işi sen yap' dediler ve desteklediler, muhtar oldum. Bu işin meraklısı değilim, oğlumun projelerini, yapmak istediklerini gerçekleştirmek için bu işe girdim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah güzel şeyler yaparım da buna layık olurum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Muhtar oğlu Mehmet Durgut Zonguldak Kilimli
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