Mühendis oldu işitme engelliler için yazılım yaptı! Hurdacıdan çıkan dahi

ARKADAŞIYLA İLETİŞİM SORUNU YAŞADI



Adana'da 9 çocuklu Zeytun ailesinin fertlerinden 29 yaşındaki Göncü Musa, çocukluk yıllarında mekatronik mühendisi olmak istedi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle hurda ve kağıt toplayıcılığı dahil her işi yaptı. Azimle çalıştı ve mühendis oldu. İşitme engelli arkadaşı Gizem Eke ile iletişim kurarken çok zorlanınca bu konuda da bir şeyler yapmak istedi.

PROJESİ İÇİN DESTEK BEKLİYOR



Musa Zeytun, araştırmaları ve gayretleri sonunda işitme engellilerin iletişimi için yazılım geliştirdi. Dostext ismini verdiği program ile 'Merhaba' diyen bir kişinin söylediği söz, işitme engelli kişiye işaret diliyle, işitme engellinin işaret diliyle anlattıkları ise karşı tarafa yazı olarak iletiliyor. Zeytun şimdi projesini geliştirmek için destek bekliyor.

İŞARET DİLİNİ, SES VE YAZIYA ÇEVİRİYOR



Dünya geneli 450 milyon civarında işitme engelli olduğunu, yaptığı 'Dostext' projesiyle de onlara umut olduğunu belirten Zeytun, "Dostext projesi 3 adımdan oluşuyor. 1.0 adımında işitme engelliler, yazıları ve sesleri o uygulamayla işaret diline çeviriyor. 2.0'da ise o kişi ben iyiyim sen nasılsın dediğinde sizin telefonunuza yazı veya ses geliyor. 3.0'da ise metaverse" dedi.