Muğla'ya kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı kesimlerinde Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.