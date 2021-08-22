VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
22 Ağustos 2021 Pazar 09:41:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 09:41:00

Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü

Kaynak: DHA

ABONE OL

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Emrecan Durmaz (30) iddiaya göre, para istediği annesi Gülten Durmaz'ı (61) çıkan tartışma sırasında 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası polis tarafından etkisiz hale getirilen Durmaz, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tuzla Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Emrecan Durmaz iddiaya göre, annesi Gülten Durmaz'dan para istedi. Anne Durmaz, oğlunun isteğini reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Emrecan Durmaz, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesine saldırdı.

Mahalle sakinleri, yaralı kadının çığlıklarını duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teslim olmamakta direnen şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay sonrası sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülten Durmaz'ın aldığı bıçak darbeleri üzerine hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülten Durmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, anne Durmaz'ın olay sırasında "Yapma oğlum" diyerek yalvardığı öğrenilirken, aldığı 10 bıçak darbesiyle öldüğü bildirildi.

Etiketler : Gülten Durmaz MUĞLA Emrecan Durmaz
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
Boğaz'da piyano resitali

Boğaz'da piyano resitali
Erçel'i duygulandıran anne sorusu

Erçel'i duygulandıran anne sorusu
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
Carettalara yüzme dersi

Carettalara yüzme dersi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER