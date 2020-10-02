Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı
Kaynak: AA
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Datça açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itildiği belirlenen 6 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- Minik Aybüke'nin öldüğü kazada istenen ceza belli oldu
- Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı
- Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
- Uyuşturucuya geçit yok
- İsyan ettiren görüntü! Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
- İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaretçi akını