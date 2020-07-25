Muğla Marmaris'te Türk kara sularına itilen 5 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 5 sığınmacı kurtarıldı.
Bozburun açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bot içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan 5 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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