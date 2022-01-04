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04 Ocak 2022 Salı 19:15:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 19:15:00

Muğla'da Türk kara sularına itilen 19 kişi kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen can salındaki 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : muğla kara sular sahil güvenlik bodrum
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