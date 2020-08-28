Muğla'da tedbirlere uymayan 4 işletmenin faaliyeti durduruldu
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen 4 işletmenin faaliyeti durduruldu.
Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bordum Belediyesi ekipleri, KOVID-19 tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, Çarşı Mahallesi'ndeki dört işletmede fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığını tespit etti.
Bu kapsamda zabıta ekipleri bahse konu işletmelerden üçünün faaliyetini süresiz, birini de 4 gün durdurarak mühürledi.
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