Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

Muğla'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, bir miktar uyuşturucu ile sahte para ve ehliyet ele geçirdi.

Otomobildeki E.D, T.K. ve C.Ç. gözaltına alındı.