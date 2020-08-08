Muğla'da ormanlık alanda yangın

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.