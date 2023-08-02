Muğla'da orman yangını çıkaran kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli F.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Gaipten ses duydum. Çakmakla tutuşturup ormanı yaktım" dediği öğrenildi.
Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda 31 Temmuz'da çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince söndürülmüştü. Yangını çıkardığı öne sürülen F.K. dün gözaltına alınmıştı.
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