VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Olumsuz hava nedeniyle Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal oldu
İngiltere'de muhalefet ve iktidar temsilcileri hükümetin göçmen politikasını eleştirdi
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: Macaristan, Hindistan ve ABD'ye gidecek
Bakan Ersoy muhtarlarla buluşma gerçekleştirdi
Aksaray'da gelin ile damadın etrafında drift yapan sürücüye para cezası
İsrail: Kudüs'te Filistinliler için diplomatik temsilcilik açılmasına izin vermeyeceğiz
13 Ağustos 2023 Pazar 15:21:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 15:21:00

Muğla'da orman yangını başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Etiketler : muğla yatağan orman yangını
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Tescilli aşk

Tescilli aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX