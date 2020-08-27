Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerinden 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, itfaiye ekipleri ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
- Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
- Muğla'da tedbirlere uymayan 4 işletmenin faaliyetine son verildi
- Sultangazi'de park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
- Tokat'ta bir başarı hikayesi! Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi
- Motorunda arıza çıkan arabalı vapur tahliye edildi
- Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem