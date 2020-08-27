Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerinden 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, itfaiye ekipleri ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.