Muğla'da 276 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ABD bayraklı "Mercan" isimli 26 metrelik yolcu gemisiyle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzensiz göçmenlerin, Karadere Mahallesi açıklarından organizatörlerce tekneye bindirildiği tespit edildi.

Jandarma ile sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, gemide ve karada 276 düzensiz göçmen yakalandı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, botla kaçmaya çalışan 2 şüpheli sahil güvenlik ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı, 3 şüpheli de gemide gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek, şüphelilerin ise adliyeye sevk edilecek.