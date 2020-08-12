Muğla'da 23 sığınmacı kurtarıldı
Kaynak: İHA
Alınan son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Marmaris açıklarında iki ayrı sığınmacı olayında lastik botlarının motor arızası nedeniyle sürüklenen 23 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.
Bugün sabah saatlerinde Marmaris açıklarında içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine belirlenen bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 14 sığınmacıyı kurtardı.
Marmaris Çiftlik Koyu açıklarında ise yine lastik botun motor arızası sonrası sürüklenen 9 sığınmacının yardım çağrısı üzerine lastik bot içerisindeki 9 sığınmacı Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Sığınmacılar önce Marmaris'e getirilirken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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