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07 Kasım 2022 Pazartesi 08:08:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 08:08:00

Muğla için kuvvetli yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Kaynak: AA

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Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla çevrelerinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerine kadar Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla Sel su baskını yıldırım
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