Muğla açıklarında deprem meydana geldi

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde saat 08:01'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 08.01'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 24.75 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,4 büyüklüğünde yerin 26,7 kilometre altında kaydedildi.Bilindiği gibi Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ve Datça'da sıklıkla depremler yaşanıyor.