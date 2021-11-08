Müdürden karate dersi
Hayatını karateye adayan Murat Kıroğlu katıldığı her müsabakadan madalyayla dönüyor. Müdürlük yaptığı okulda da bir bölümü spor salonuna dönüştüren Kıroğlu, şampiyon sporcular yetiştirmek için haftada 3 gün karate eğitimi veriyor.
Tekirdağ'da yaşayan 44 yaşındaki eğitimci Murat Kıroğlu'nun spor tutkusu tüm öğrencilerine yansıdı. Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür olan Murat Kıroğlu, okuldan arta kalan zamanlarda öğrencilere karate öğreterek sporu daha fazla sevdirmeyi çalışıyor.
YENİ YETENEKLERİ KEŞFETTİ
Okulda spor salona dönüştürülen bölümde Murat Kıroğlu, haftada 3 gün şampiyon sporcular yetiştirmek için yaklaşık 20 öğrenciyi çalıştırıyor. Şampiyon müdür, "Başka illerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece alan sporcular yetiştirdim. Onlar da benim gibi farklı illerde öğretmenlik ve antrenörlük yapıyor" diyor.
Adana'da eylül ayında Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kıroğlu, Balkan şampiyonu olabilmek için antrenmanlarını sürdürüyor.
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