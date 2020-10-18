"Mucize bitki" safran çiçek açtı

'Mucize bitki'nin alıcısı ve satıcısı dijital ortamda bir araya gelecek

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, safran hasadına başlandığını söyledi.

Yüzyıllardır Anadolu'da safran yetiştiriciliğinin sadece Safranbolu'da yapıldığını aktaran Ayvalık, kendilerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını anlattı.

- "23-24 KİLOGRAM ÜRETİM HEDEFİMİZ VAR"



Ayvalık, uzun zamandır safran üzerine yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Safranbolu'da 7 köyümüzde 20 çiftçi tarafından 40 dekar alanda safran üretimi yapmaktayız. Safranda hasat dönemimiz başladı. Kasım ayının 20'sine kadar hasat devam edecek. Verimli bir yıl olmasını arzuluyoruz. Bir dekardan ortalama 300 ile 600 gram civarında ürün almayı hedeflersek 23-24 kilogram gibi üretim hedefimiz var." dedi.

Elde edilen safranın iç pazarda rahatlıkla pazarlanabildiğine işaret eden Ayvalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticilerimizin Dijital Tarım Pazarı'na kayıt olmasını sağladık. Bu yolla elde ettikleri ürünleri sistem içerisine girecekler, fiyat skalası yapacaklar. Alıcı ile satıcının buluştuğu bu platformda ürünlerini rahatlıkla satma imkanı bulacaklar. Üreticilerin karşılaştıkları her türlü sorunlarında yanındayız."

- "BİR BUÇUK AY BOYUNCA ÇİÇEK TOPLUYORUZ"



Safran üreticisi İsmail Yılmaz da safran yetiştiriciliğinde işçilik maliyetinin çok yüksek olduğunu anlattı.

Safran çiçeği toplama, içindeki lifleri ayıklama ve otları temizlemenin elle yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Ağustos ayında safran soğanlarını ekiyoruz. Bir dekar alana yaklaşık 200 kilogram soğan dikiyoruz. Ekim ve kasım aylarında da çiçeklenme oluyor. Bir buçuk ay boyunca her gün çiçek topluyoruz. Topladığımız çiçeklerin ortasındaki kırmızı lifleri ayıklayıp kurutuyoruz." ifadelerini kullandı.