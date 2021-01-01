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01 Ocak 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 15:30:00

Mücadelesiyle hayattan kopmadı

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Malatya'da 13 yaşındayken job sendromu nedeniyle görme ve bedensel engelli olan Metehan Güler (23), kurduğu sosyal medya hesaplarıyla bir yandan hayata tutunuyor, diğer yandan da kendisi gibi engelli olanlara ve yakınlarına çeşitli konularda bilgiler veriyor.

Yaşam enerjisini yitirmeyen ve hayattan kopmayan Güler, "Hayatta birçok zorlukla karşılaştım ama hiç pes etmedim. Mücadele ettim, mücadeleme de devam etmek istiyorum” dedi.

Devletin engellilere sağladığı imkanlardan da faydalandığını, liseyi evde eğitim alarak tamamladığını kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"Daha sonra bir rehabilitasyon merkezinde 10 parmak bilgisayar eğitimi aldım. Şu an bilgisayar ve telefonu aktif şekilde kullanabiliyorum. YouTube kanalım var, sayın Cumhurbaşkanımızın videolarını paylaşıyorum. Kendisine büyük bir hayranlığım var. Cumhurbaşkanımızın YouTube'daki temsilcisi olmak istiyorum. Bir şeylerle uğraşarak, diğer engellilere örnek olmak istiyorum. Facebook'ta, 'Türkiye Cumhuriyeti sosyal hizmetler bilgilendirme' adında bir grubum var, burada engelli ve engelli yakınlarına bilgi sunmaya çalışıyorum. Oradaki insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Burada 91 bin takipçim var. Youtube kanalı kurdum inşallah burada yoluma devam edeceğim."

Etiketler : Metehan Güler job sendromu bedensel engelli
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