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10 Şubat 2022 Perşembe 23:57:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 23:57:00

MSB'den nostaljik paylaşım

Kaynak: İHA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından, Milli Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikadan önemli fotoğraflar paylaşıldı.

1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda; top mermilerinin yapım, bakım ve onarım süreçleri gözler önüne serildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb Milli Mücadele bakım
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