24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:16:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:16:00
MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Erdem Çıtır ve Burak Tok için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."
- MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
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