MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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06 Ekim 2020 Salı 21:17:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 21:17:00

MSB duyurdu: 5 terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi." dendi.

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