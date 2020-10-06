MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi." dendi.