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18 Kasım 2020 Çarşamba 22:43:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 23:24:00

MSB: Araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu

Kaynak: AA

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MSB: Kuzey Irak Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuştur." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 1 askerin olay yerinde şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ve hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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