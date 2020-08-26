26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:45:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:45:00
Motorunda arıza çıkan arabalı vapur tahliye edildi
Kaynak: AA
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Sirkeci-Harem arasında sefer yapan arabalı vapur, motor arızası nedeniyle tahliye edildi.
Sirkeci'den hareket ettikten kısa süre sonra arabalı vapurda motor arızası meydana geldi. Vapur personelinin müdahale ettiği arıza nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Başka bir vapurun yardımıyla tekrar iskeleye yanaştırılan arabalı vapur tahliye edildi.
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