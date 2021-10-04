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04 Ekim 2021 Pazartesi 10:46:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 10:46:00

Motoru alev aldı kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

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Bağcılar'da bir kargo şirketine ait minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da bir kargo şirketine ait minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu yan yolda Ankara istikametine seyreden bir kargo şirketine ait 34 HU 2582 plakalı minibüsün motor kısmında İSTOÇ mevkisinde yangın çıktı.

Aracını emniyet şeridine çeken şoför, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Daha sonra kargolar, şirkete ait başka bir araca aktarıldı.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Etiketler : bağcılar kargo şirketi yangın
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