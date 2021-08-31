Monolit bu kez Zerzevan Kalesi'nde

Monolit bu kez Zerzevan Kalesi'nde

Milli Uzay Programı'nın lansmanı öncesinde Şanlıurfa'da Göbeklitepe'ye yakın bir noktaya dikili halde bulunan, üzerinde Göktürkçe, "Gökyüzüne bak, ayı gör" yazan metal blok (monolit), bu kez Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıktı.



Diyarbakır'da, 2-4 Eylül'de düzenlenecek Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin tanıtımı için kale yakınlarına dikilen metal blok şaşkınlıkla karşılandı. Türkiye'nin uzaydaki iddiasının sembolik bir yansıması olan monolit etkinlik süresince bölgede kalacak.