VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taliban Pencşir'e saldırdı
BM: Kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülke kalmadı
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem... Eskişehir ve Ankara'da hissedildi
Eşinin balkondan atıp, "intihara kalkıştı" dediği kadın konuştu! Gözleri ve kaşlarıyla ifade vermiş
BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Fransa, Türkiye'yi işaret etti: Görüşmeler var
Akşener milletin aklıyla dalga mı geçiyor?
Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı
Fatih Sultan Mehmet'in ateş topları gibi
Ülkesini eleştiren ABD'li yarbay için şaşırtan emir
"Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?"
İran'dan sert tepki
Turkcell'in sosyal sorumluluk ve sağlıklı yaşamı buluşturan etkinliğinde geri sayım başladı
Tarihe geçen fotoğraf! 20 yıllık işgal sona erdi
Ünlü yatırımcı Mobius'tan altın uyarısı!
İki ülke arasında tarihi dönem! Türkiye Başkonsolosluk açan ilk ülke olacak
Eski kıyafetlerini çıkardılar! İşte Taliban'ın askeri kamuflajı
AKINCI TİHA Fransa gündeminde
Musul'da Fransız oyunu! Macron'dan açık provokasyon
Taliban'ın üst düzey yetkilisi: Gönlümüz Türkiye ile bir atıyor
Ümit Özdağ kendisini eleştirenlere canlı yayında hakaret etti
''Her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız''
Yeni bir Bakanlık kurulması planlanıyor
F-16'nın görevini de üslenecek
31 Ağustos 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 15:30:00

Monolit bu kez Zerzevan Kalesi'nde

ABONE OL

Milli Uzay Programı'nın lansmanı öncesinde Şanlıurfa'da Göbeklitepe'ye yakın bir noktaya dikili halde bulunan, üzerinde Göktürkçe, "Gökyüzüne bak, ayı gör" yazan metal blok (monolit), bu kez Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıktı.

Milli Uzay Programı'nın lansmanı öncesinde Şanlıurfa'da Göbeklitepe'ye yakın bir noktaya dikili halde bulunan, üzerinde Göktürkçe, "Gökyüzüne bak, ayı gör" yazan metal blok (monolit), bu kez Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıktı.

Diyarbakır'da, 2-4 Eylül'de düzenlenecek Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin tanıtımı için kale yakınlarına dikilen metal blok şaşkınlıkla karşılandı. Türkiye'nin uzaydaki iddiasının sembolik bir yansıması olan monolit etkinlik süresince bölgede kalacak.

Etiketler : Milli Uzay Programı lansmanı Şanlıurfan Göbeklitepe
Vatan'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı

Vatan'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı
Benim canım doğmuş

Benim canım doğmuş
Otostop çektiği gençle sahnede

Otostop çektiği gençle sahnede
Arabalı konserlerin açılışı Cem'den

Arabalı konserlerin açılışı Cem'den
Klip için rota Avrupa

Klip için rota Avrupa
Yeni sezon heyecanı

Yeni sezon heyecanı
Tiyatroseverler buluştu

Tiyatroseverler buluştu
"Küçükken ben!"

"Küçükken ben!"
Çekimler başladı

Çekimler başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER