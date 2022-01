Moğolistanlılar en çok Adana kebap seviyor

Denizli'den 1998 yılında Moğolistan'a yerleşen ve burada Moğolistanlı bir kadınla evlendikten sonra lokanta işletmeye başlayan Abdullah Aytan, her geçen gün daha fazla Moğolistanlı'nın Türk yemeklerine ilgi gösterdiğini söyledi. Lokantada 25 personelle hizmet veren Aytan, "Buranın insanı et ve et ürünlerini sevdiği için Türk mutfağımızda olan Adana ve Urfa kebap, sulu yemek çeşitlerimizi müşterilerimize sunuyoruz" dedi.



Aytan, "Restoranımız yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Mekanımız daha çok orta ve üst seviyeye hitap ediyor. Kazakistan Başbakanı'nı, Moğolistan Cumhurbaşkanı'nı ve bakanlarını ağırladık." dedi.

Restoranın Türk damak zevkinin yanı sıra Türk kültürünün de tanıtılmasına katkı sağladığını ifade eden Aytan, "İnsanlar burada daha çok Türkleri, Türk mutfağını tanımış oluyor. Yerli ve yabancı turistlere Türk kültürünü ve geleneklerini anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.