VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO Ukrayna'ya desteği artıracak
Lavrov: Ukrayna kendi tekliflerinden çekiliyor
Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler olumlu atmosferi gölgeledi
Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Güvenlik Konseyi toplandı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı
Sahur Kapıkule'de, iftar yurt dışında
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu
Namaz kılan babasının sırtına çıkan ufaklık gündem oldu
Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı
Aleksis Çipras'tan dikkat çeken Türkiye çağrısı
Bu yaz tatil yok iş var
Ünlü yönetmen İstanbul'da
Huzurlu, mutlu ve sakin
Havada, karada, yer altında masa tenisi
Önce kanser taraması sonra gezi
Gönüllü oyuncak tamircileri
İlk ders: egzersiz
Çeyiz parasıyla iş veren oldular
Google Maps'te büyük yenilik: Paralı yolun maliyetini de çıkartacak
Rusya'dan flaş açıklama: İstanbul'dan farklı taslak sundu
İYİ Parti'de sular durulmuyor!
Thodex'in firari CEO'su Özer etkin pişmanlık istedi
Sembolikten astronomik fiyatlara
07 Nisan 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 18:00:00

Modern ahiler

ABONE OL

Muş'ta esnafın belirlediği bir kişi, her gün işyerlerini dolaşarak belirlenen miktardaki parayı topluyor. Topladığı parayı defterine kaydettikten sonra açılan banka hesabına yatırıyor. Hesapta biriken para, o ay sonunda hangi esnafın ihtiyacı varsa ona veriliyor.

HERKESİN GÜVENİNİ KAZANDI

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir grup esnaf, Aksungur Mahallesi Muhtarı ve esnaf Erhan Çakar'ın öncülüğünde başlatılan "gün uygulaması"nı 17 yıldır sürdürüyor. Eskilerin esnaf dayanışma teşkilâtı 'Ahilik' kültürünü yaşatmak isteyen esnaf Erhan Çakar, 17 yıl önce 10 esnafın desteğiyle uygulamayı başlattı. Zamanla yayılan "esnaf günü"ne katılan esnaf sayısı, 20 grupta 200'e çıktı. Yıllardır gösterdiği hassasiyetle esnafın sevgisini ve güvenini kazanan Çakar, her gün iş yerlerini dolaşarak belirlenen miktardaki parayı belli bir ücret karşılığında topluyor.

Uygulamayı başlatan ve devam ettiren Erhan Çakar, "Günü gelen esnafın parasını veriyoruz. Günü gelmeyen ancak ihtiyacı olan, senet, çek veya başka bir ödemesi bulunan esnafa da yardımcı oluyoruz. Böylece bankaya gidip kredi çekmek zorunda kalmıyorlar" dedi.

ÖNCE 25 LİRA İLE BAŞLADILAR

Çakar, topladığı parayı defterine kaydettikten sonra açılan banka hesabına yatırıyor. Hesapta biriken para, kurayla belirlenen sıraya göre her ay bir esnafa dağıtılıyor. Her ne kadar kura çekilse de ödemesi bulunan esnafa öncelik tanınıyor. Ayda yaklaşık 500 bin lira para toplayarak havuzda biriktirdiğini anlatan Çakar, "25 lirayla başladık, şimdi ise 500 liraya kadar para veren esnafımız bulunuyor. Her gün saat 13.00'ta para toplamaya başlıyorum, 3 saat sürüyor. Günde 11 kilometre yürüyerek 200 esnafa gidiyorum" diyor.

Etiketler : ahilik esnaf muş
YouTube mutluluğu

YouTube mutluluğu
Şiddet güzellemesi yapılıyor

Şiddet güzellemesi yapılıyor
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Zeynep'le ilk karşılaşma

Zeynep'le ilk karşılaşma
Demet'e taş attı

Demet'e taş attı
2 bölümlük konuk

2 bölümlük konuk
Dünü unutma, anı yaşa

Dünü unutma, anı yaşa
'Nazar değmesin' istedikleri aşktan ilk kare

'Nazar değmesin' istedikleri aşktan ilk kare
Mama lobisine yol vermem

Mama lobisine yol vermem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER