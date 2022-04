Modern ahiler

HERKESİN GÜVENİNİ KAZANDI

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir grup esnaf, Aksungur Mahallesi Muhtarı ve esnaf Erhan Çakar'ın öncülüğünde başlatılan "gün uygulaması"nı 17 yıldır sürdürüyor. Eskilerin esnaf dayanışma teşkilâtı 'Ahilik' kültürünü yaşatmak isteyen esnaf Erhan Çakar, 17 yıl önce 10 esnafın desteğiyle uygulamayı başlattı. Zamanla yayılan "esnaf günü"ne katılan esnaf sayısı, 20 grupta 200'e çıktı. Yıllardır gösterdiği hassasiyetle esnafın sevgisini ve güvenini kazanan Çakar, her gün iş yerlerini dolaşarak belirlenen miktardaki parayı belli bir ücret karşılığında topluyor.

Uygulamayı başlatan ve devam ettiren Erhan Çakar, "Günü gelen esnafın parasını veriyoruz. Günü gelmeyen ancak ihtiyacı olan, senet, çek veya başka bir ödemesi bulunan esnafa da yardımcı oluyoruz. Böylece bankaya gidip kredi çekmek zorunda kalmıyorlar" dedi.

ÖNCE 25 LİRA İLE BAŞLADILAR

Çakar, topladığı parayı defterine kaydettikten sonra açılan banka hesabına yatırıyor. Hesapta biriken para, kurayla belirlenen sıraya göre her ay bir esnafa dağıtılıyor. Her ne kadar kura çekilse de ödemesi bulunan esnafa öncelik tanınıyor. Ayda yaklaşık 500 bin lira para toplayarak havuzda biriktirdiğini anlatan Çakar, "25 lirayla başladık, şimdi ise 500 liraya kadar para veren esnafımız bulunuyor. Her gün saat 13.00'ta para toplamaya başlıyorum, 3 saat sürüyor. Günde 11 kilometre yürüyerek 200 esnafa gidiyorum" diyor.