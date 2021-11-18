Mobılefest Dijital Teknolojiler Fuarı sona erdi

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı, yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi. 3 gün süren fuarın açılış töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Shaobin Liu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, ÇİNSİAD Başkanı Yanquan Zhou, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao ve ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak konuşmalar yaptı. Fuarın ikinci gününde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın moderatörlüğünü yaptığı '5G Burada, Şimdi Sırada Ne Var?' panelinde, Turkcell CEO'su Murat Erkan, Vodafone CEO'su Engin Aksoy, Türk Telekom CTO'su Yusuf Kıraç, GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, HTK Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören ve ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan'ın katılımıyla şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı 5G Panel oturumu gerçekleştirildi. Hibrit olarak gerçekleşen fuarda stantlar, konferans programı ve diğer etkinlikler fiziksel ve online olarak ziyaret edildi.

ICBC Turkey, Mobilefest 2021'in Ana Sponsoru Oldu!

Dijital teknoloji ekosistemini buluşturan Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı'nın ana sponsoru ICBC Turkey, 5G'den mobiliteye, akıllı teknolojilerden büyük veriye kadar birçok teknolojinin konuşulduğu etkinlikte bankanın dijitalleşmeye ve teknolojiye verdiği önemi anlattı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta ICBC Turkey, yeni projeleri QR kod ile yapılabilen işlemleri ziyaretçiler ile paylaştı.

Türkiye'de bilişim sektörü pazarının gelişmesine yönelik adımlar atan bir etkinlik olan Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı'nda yer almaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getiren ICBC Turkey Genel Müdür Vekili Kadir Karakurum konuşmasında: "ICBC Grubu, FinTech inovasyonlarında önde gelen küresel liderlerden. Hızlı değişkenlerin olduğu bu ortamda teknolojik altyapımıza yatırım yapıyoruz, Türkiye'deki perakende bankacılık hizmetlerimizi genişletiyoruz ve Çin-Türkiye arasındaki teknolojik yatırımların geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Ödeme sistemleri alanında, WeChat Pay'i Türkiye pazarına getiren öncü banka konumundayız. ICBC Turkey olarak teknolojilerde yenilikçi yaklaşımımızı ve uzmanlığımızı her alana yaymak istiyoruz. Türkiye'de en çok tercih edilen ödeme yöntemlerine baktığımızda ilk olarak çipli ve temassız ödeme işlemlerinin tercih edildiğini görüyoruz. Nakit ödemeler ise ikinci sırada yer alıyor. Biz de bu ihtiyacı yeni uygulamamız ile karşılamak istiyoruz. QR Kod ile müşterilerimiz para çekme, yatırma ve ödeme işlemlerini kolayca yapabilecek" açıklamalarında bulundu.

Yerli 5G Teknolojileri ve Metaverse Konuşuldu

Teknoloji ekosisteminin bir araya geldiği fuarda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın moderatörlüğünü yaptığı '5G Burada, Şimdi Sırada Ne Var?' panelinde Turkcell CEO'su Murat Erkan 5G'ye tam anlamıyla geçiş için 1 milyonun üzerinde baz istasyonuna ihtiyacımız olduğunu, Vodafone CEO'su Engin Aksoy 2030 yılına kadar tamamıyla dijital bir Türkiye hedeflediklerini ve Türk Telekom CTO'su Yusuf Kıraç ise yerli 5G yatırımlarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi. TÜBİTAK destekli "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında kurulan GTENT'in geliştirdiği teknolojiyle, fuar alanında 5G bağlantısı kuruldu ve 5G teknolojileri deneyimlendi. Ayrıca fuarda "Metaverse: Sanal bir dünyada yaşamaya hazır mısınız?" başlığıyla gerçekleşen panel oturumda kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlayan ve kurgusal evren olarak da tarif edilen "Metaverse" ile teknolojinin geleceği hakkında tüm detaylara uçtan uca değinildi. 90 şirketin katıldığı 3 günlük fuar boyunca 4 keynote ve 9 panel olmak üzere 13 oturum gerçekleşirken, organizasyon 6.000'den fazla sektör profesyoneli tarafından ziyaret edildi

Mobilefest Koordinatörü Soner Şeker "Önümüzdeki yıllarda Mobilefest'in yerli teknoloji firmalarına ve ekosisteme sağlayacağı katkıları hep birlikte izleyeceğiz"

Bu yıl 2.sini gerçekleştirdiğimiz Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı'nı başarıyla tamamladık. Teknoloji ekosistemini fiziksel ve sanal olarak fuarımızda bir araya getirirken, ziyaretçilerimizin hem yeni teknolojileri deneyimlemelerini sağladık hem de 5G, Fintech, Metaverse, Girişimcilik ekosistemi, Akıllı Şehirler gibi gündemdeki pek çok konuda yeni bilgilere erişmelerini, yeni fikirler geliştirmelerini sağladık. Ama en önemlisi, katılımcı firmalarımıza yeni iş fırsatları ve yeni işbirliği imkanları yaratmamız oldu. Fuarımızı büyüterek uluslararası önde gelen fuarlar arasında yer almasını sağlayacağız. Önümüzdeki yıllarda Mobilefest'in yerli teknoloji firmalarına ve ekosisteme sağlayacağı katkıları hep birlikte izleyeceğiz.