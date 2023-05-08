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08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:48:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:48:00

Mobil spor ekibi köylerde

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Spor Şenlikleri" projesi kapsamında, kırsaldaki çocukları sporla buluşturuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, "Spor Şenlikleri" projesi kapsamında, kırsaldaki çocukları sporla buluşturuyor. Yeterli spor malzemelerinin bulunmadığı ve çeşitli imkansızlıkların yaşandığı kırsalda çocuklarla buluşan Mobil Spor ekibi dün de merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Gömmetaş köyündeki çocuklarla buluştu.

Etiketler : diyarbakır spor çocuk
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