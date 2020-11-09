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09 Kasım 2020 Pazartesi 19:03:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 19:48:00

MİT'ten büyük operasyon! Cizre katliamını gerçekleştiren bomba uzmanı etkisiz hale getirildi

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PKK'nın Cizre katliamını gerçekleştiren bomba uzmanı terörist Demhat Sperti kod adlı Mesut Taşkın, MİT'in yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK'nn Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne yönelik 2016 yılı Ağustos ayında yaptığı bombalı saldırıda 12 polis memuru şehit olmuş 75 polis de yaralanmıştı. Cizre katliamını gerçekleştiren PKK'lı teröristin izini süren Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonla şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Aynı zamanda Güneydoğu'daki barikat olaylarında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını da organize eden Demhat Sperti kod adlı PKK'lı terörist Mesut Taşkın, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sınır dışında yapılan nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : ptt teröris cizr katliam
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