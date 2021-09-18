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18 Eylül 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 16:00:00

Mısır ekerken fil fosili buldular

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan çiftçi Yılmaz Orçan mısır ekmek için tarla sürerken traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti.

Cismin büyük bir hayvana ait kemik parçası olduğunu düşünen çiftçi, durumu yetkililere haber verdi. Tarlaya gelen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, ilk incelemesinde kemiklerin bir file ait olabileceğini değerlendirdi.

Çıkan parçaların detaylı incelenmesi gerektiğini belirten Alkan, parçaların kentteki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen "antik fil" fosili ile büyük benzerlik gösterdiğini söyledi. Kendilerinin de bölgeye yakın bir alanda kurtarma kazısı yaptığını aktaran Alkan şöyle konuştu:

"Biz burada yaklaşık üç haftadır kazı çalışması yapıyoruz. Bölgede çiftçilik yapan bir vatandaşımızın tarlasında bulduğu kemikler dikkatini çekince bize geldi. Biz de alana geldik ve incelemelerde bulunduk. Parçalara bakıldığında neredeyse tüm bir fil çıkardık ve çok sevinçliyiz.

Buradaki alan çok büyük olduğundan bizim her yere ulaşmamız pek mümkün değil. Vatandaşların bize ulaşıp her şeyi bilgi vermesi, destek olmaları bizi çok sevindiriyor."

Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, eserlerin şu an için koruma altına alındığını, incelemelerin tamamlanmasıyla uygun yerde sergileneceğini kaydetti.

Etiketler : kahramanmaraş yarenkür alkan fil fosili mısır tarla
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