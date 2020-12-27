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27 Aralık 2020 Pazar 22:45:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 10:13:00

Mısır Çarşısı'nın en küçük dükkanı Sadece 1 metrekare

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İstanbul Tarihi Mısır Çarşısı'nın 1 metrekarelik sarrafiye dükkanı görenleri hayrete düşürüyor. Kabin görünümünde olan bu dükkanda 25 yıldır sarraflık yapan Salih Küçükaslanoğlu, “41 yaşındayım, 25 yıldır burada ayakta çalışıyorum. Burası dışarıdan ölçüldüğünde 1 metrekare, içten ölçüldüğünde 60'a 70 ölçülerinde. İlk zamanlar ayaklarım ağrıyordu hareketsizlikten. Ayaklarım uyuşuyordu. Sonradan alıştım. Para sayma makinası, klima, telefon, güvenlik kamerası dükkanda her şeyim var” dedi.

Her gün binlerce vatandaşın alışveriş için geldiği çarşıda pek çok kişinin dükkanı görmediğini, görenlerin ise şaşırdığını söyleyen Küçükaslanoğlu, “İnsan görmüyorlar bile. Karşı dükkandan burası tarif edildiği zaman yandaki baharatçıya geliyorlar. El sallıyorum, sesleniyorum ya da karşı dükkandan kırmızı tişörtlü, gri tişörtlü diye tarif ediyorlar anca öyle buluyorlar” diye konuştu.

25 yıldır aynı 1 metrekarelik dükkanda ayakta çalışan Küçükaslanoğlu, hareketsizlik nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek, “Yorulmadan para kazanmak yok artık. 7-8 saat ayakta kalıyorum. Çok yorulursam tabure alıyorum. Burada hareketsizlikten kilo aldım, hareketsizlikten kaynaklı da kalp rahatsızlığım oldu” ifadelerini kullandı.

Etiketler : mısır çarşısı dükkan metrekare
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