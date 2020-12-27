Mısır Çarşısı'nın en küçük dükkanı Sadece 1 metrekare

Her gün binlerce vatandaşın alışveriş için geldiği çarşıda pek çok kişinin dükkanı görmediğini, görenlerin ise şaşırdığını söyleyen Küçükaslanoğlu, “İnsan görmüyorlar bile. Karşı dükkandan burası tarif edildiği zaman yandaki baharatçıya geliyorlar. El sallıyorum, sesleniyorum ya da karşı dükkandan kırmızı tişörtlü, gri tişörtlü diye tarif ediyorlar anca öyle buluyorlar” diye konuştu.



25 yıldır aynı 1 metrekarelik dükkanda ayakta çalışan Küçükaslanoğlu, hareketsizlik nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek, “Yorulmadan para kazanmak yok artık. 7-8 saat ayakta kalıyorum. Çok yorulursam tabure alıyorum. Burada hareketsizlikten kilo aldım, hareketsizlikten kaynaklı da kalp rahatsızlığım oldu” ifadelerini kullandı.