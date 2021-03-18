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18 Mart 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 19:30:00

Mırnavlı ders saati

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Erzurum Karayazı'nın Aydınsu Köyü'nde görev yapan öğretmen Nilüfer Bektaş Kara, okulu kendi çabasıyla güzelleştirdi.

Vatandaşların desteğiyle eline fırça alıp okulu boyadıktan sonra çocukların çok sevdiği çizgi film karakterlerini çizen Kara, sınıfları da çeşitli eğitici görsellerle süsledi. Aynı zamanda öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamayı da ihmal etmeyen Kara, "Mırnav" ismini verdiği kediyle sınıfta öğrencilerine ders işliyor.

Nilüfer Bektaş Kara, Trabzonlu olduğunu ve üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesinde tamamladığını söyledi. Çetin kış şartlarına yabancı olmadığını ve atandığı okulu güzelleştirme çabası gösterdiğini ifade eden Kara, şöyle konuştu: "Sınıf ortamını, duvarlardaki boyalara varıncaya kadar hepsi el emeği. Buradaki her şey ellerimizden geçti. Tahtamızı yeniledik ve çocukların eğitime daha çok adapte olabilmeleri için çeşitli uygulamalar yaptık. Çocukların ilk başta okula gelişi çok düşüktü. Köyün şartlarından dolayı mart aylarında 22 olan öğrenci sayısı 10'a kadar düşüyordu. Biz bunun üzerine okulu güzelleştirerek bu sayıyı tam kapasiteye çıkarmayı başardık." Kara, velilerle görüşerek eğitimin önemini anlattığını belirterek, böylece çocukların okula dönüşlerini sağladığını dile getirdi.

"Ağlayan öğrenciler şimdi koşarak okula geliyor"

Öğrencilerle okulda eğlenceli zaman geçirdiklerinden bahseden Kara, "Ben okula geldiğim zaman birkaç öğrencim okula ağlayarak geliyordu. Onları okula koşarak getirmek benim için hayatta yapabileceğim en büyük başarıdır. Bunun daha ötesinin olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. Öğrencilerden Derya Demir ise öğretmenini çok sevdiğini belirterek, "Onlar olmasaydı biz burada hiçbir şey öğrenemezdik" dedi. İlk başlarda okula gelmek istemediğini anlatan Evin Ayaz da, "Öğretmenimiz sayesinde okula başladım. Öğretmenimiz okulu süsledi ve boyadı. Bize hediyeler alıyorlar. Biz de öğretmenimizi çok seviyoruz" ifadesini kullandı.

Etiketler : öğretmen erzurum Nilüfer Bektaş Kara
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