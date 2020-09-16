Miras yüzünden cinayet işleyen zanlı tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Gürsu ilçesi İğdir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eniştesi ile miras davası yüzünden alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Abdulsamet Ö. (19), eniştesi Ekrem Çalım (78) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Abdulsamet Ö., yanında bulundurduğu silahla Ekrem Çalım'ın başından vurdu. Saldırı sırasında köy kahvesinde bulunan Y.Ç., M.T. ve C.T. S.Ö'nün rasgele ateş açması sonucu yaralandı. Abdulsamet Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine mahalleye sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesinin ardından, Ekrem Çalım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Y.Ç., M.T. ve C.T. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdulsamet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Abdulsamet Ö.'nün Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Sabaha karşı operasyon düzenleyen ekipler, Abdulsamet Ö.'yü yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise cinayette kullanılan tabanca ele geçirildi. Şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.