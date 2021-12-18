Minyatür tadilat

Antalya Kepez Açık Hava Müzesi içindeki minyatür parkta, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 84 tarihi ve kültürel eserin minyatürleri sergileniyor. Eserler, bazen ziyaretçilerin özensiz davranışları bazen de kedi ve kargaların üzerlerine konmasıyla zarar görüyor.



Minaresi, kubbeleri delinen, kedilerin ağırlığını taşıyamayarak devrilen eserler, plastik sanatlar öğretmeni Hakan Kaya tarafından onarılıyor. Haftada bir gün öğrencileriyle minyatür parka gelen Kaya, saatlerce küçük dokunuşlarla tadilat yapıyor.