VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ben Bilirim 500. bölümünü kutladı!
Rus basını yazdı: 10 ülkeyi dize getirdi
Başkan Erdoğan Fuzuli Havalimanı'na inen ilk lider oldu
Dark Web'e dev operasyon! 150 kişi yakalandı
TSK'nın karşısına çıkmaya korktular
Büyükelçilerin geri adımı Türkiye düşmanı Kati Piri'yi çılgına çevirdi!
Gündemi sarsacak "Prens Selman" iddiası: Kralı zehirli yüzükle öldürmek istedi
"Türkiye" çağrısı yaptı: Karadeniz'e ihtiyacımız var
"Zihinleri fukara akılları ukala"
“İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?” Söyleşisi Bosphorus Film Lab Kapsamında Gerçekleştirildi
İçişleri'nden 32 ile genelge: Nokta operasyonlar düzenlenecek
TOKİ kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Yıl sonuna kadar 80 bin aile konut sahibi olacak
Altun'dan DW Türkçe'nin spekülasyonuna tepki: İlişkilerimizi zehirliyorsunuz
Kritik projeler hayata geçirilecek
Borsa İstanbul, Sürdürülebilir Borsalar Girişimi Türev Borsaları Ağı'na Kurucu Üye Oldu
Yerli ve milli elektrikli trende tarih belli oldu
Çiftçi, esnaf ve fenomenleri ilgilendiriyor
Esnafa çifte müjde
Gümrüklerde yeni dönem başlıyor
Zincir marketler için hesap günü!
MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu
Büyükelçilerden geri adım
Kandil'den HDP'ye ''600 yeni adam'' talimatı!
Avrupa'nın iş rotası Türkiye
26 Ekim 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 11:30:00

Minik yürekleri ısıttı

ABONE OL

köy okullarındaki çocuklara ısmarlamak ister misiniz?'' diyerek yola çıkan 'Pastamızı Çocuklar Üflesin' projesine destek verdi.

'Bir Zamanlar Çukuova' dizisinde rol alan Furkan Palalı, "Doğum günü pastanızı köy okullarındaki çocuklara ısmarlamak ister misiniz?'' diyerek yola çıkan 'Pastamızı Çocuklar Üflesin' projesine destek verdi. Palalı, doğum gününe günler kala, hem pastası hem de kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar ile köy okulundaki çocukların unutulmaz bir gün yaşamasını sağladı. Miniklerin sevincinin yüzlerinden okunduğu bu duygu dolu anlar projenin sosyal medya hesabından paylaşılırken, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Etiketler : Bir Zamanlar Çukuova Furkan Palalı Doğum günü pastanı
Tatlıses aşka geldi

Tatlıses aşka geldi
Cedi ve Ebru evliler kervanına katılıyor

Cedi ve Ebru evliler kervanına katılıyor
"Kız babası olarak daha da duygulandım"

"Kız babası olarak daha da duygulandım"
Birce'den Son Yaz açıklaması

Birce'den Son Yaz açıklaması
'Mete Başkan' ekrana döndü

'Mete Başkan' ekrana döndü
Mutluluğa giden yol müzikten geçer

Mutluluğa giden yol müzikten geçer
Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

NFT'si görücüye çıkıyor

NFT'si görücüye çıkıyor
El ele alışverişte

El ele alışverişte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER