Minik yürekleri ısıttı

'Bir Zamanlar Çukuova' dizisinde rol alan Furkan Palalı, "Doğum günü pastanızı köy okullarındaki çocuklara ısmarlamak ister misiniz?'' diyerek yola çıkan 'Pastamızı Çocuklar Üflesin' projesine destek verdi. Palalı, doğum gününe günler kala, hem pastası hem de kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar ile köy okulundaki çocukların unutulmaz bir gün yaşamasını sağladı. Miniklerin sevincinin yüzlerinden okunduğu bu duygu dolu anlar projenin sosyal medya hesabından paylaşılırken, kısa sürede büyük beğeni topladı.